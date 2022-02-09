Иран представил новую ракету, которая может достичь как американских баз в регионе, так и целей на территории Израиля. Об этом сообщают иранские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Сообщается, что ракета работает на твердом топливе и имеет дальность полета 1450 км. Оружие называется "Хайбар-Шекан".

По данным местных СМИ, ракета полностью произведена из отечественных компонентов и способна поражать системы противоракетной обороны.