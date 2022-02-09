Европу и Азию связали новым мостом

Новый подвесной мост через пролив Дарданеллы "Чанаккале 1915" достроен и готов к открытию. Об этом рассказал председатель совета директоров Limak Holding Эбру Оздемир, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мост могли бы открыть и раньше, но строительство замедлилось из-за проблем в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. "Общая стоимость проекта, которая оценивалась в 3,1 миллиарда евро, увеличилась на 300 миллионов евро из-за влияния COVID-19 и роста цен на сырьевые товары", - рассказал Оздемир.

Дата открытия пока неизвестна. Новый мост, связывающий Европу и Азию, обладает самым длинным в мире центральным пролетом в 2023 метра, а высота башен, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Длина моста составляет 3,7 километра - он станет важным звеном 101-го километра автомагистрали Малкара-Чанаккале. Общая длина подвесного моста через Дарданеллы достигнет 4608 метров.