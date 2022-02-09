https://news.day.az/world/1434259.html ВВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК
ВВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК
ВВС Турции нейтрализовали в районах Зап и Авашин на севере Ирака пятерых террористов РПК.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули, что операции против террористов в регионе продолжатся со всей решимостью.
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