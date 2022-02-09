ВВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК

ВВС Турции нейтрализовали в районах Зап и Авашин на севере Ирака пятерых террористов РПК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что операции против террористов в регионе продолжатся со всей решимостью.