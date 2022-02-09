Британские сокровища оказались под угрозой

Археологические сокровища исторической достопримечательности Великобритании Вал Адриана оказались под угрозой из-за глобального потепления. Об этом сообщает телеканал France 24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Вал Адриана - это каменная стена длиной 118 километров. Ее 19 веков назад построили римляне на западном и восточном побережьях Англии. Таким образом отмечена граница Римской империи. Крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Местность вокруг Вала Адриана покрыта болотами и торфяниками. Сырая земля защищала попавшие в нее вещи наших предков в течение двух тысячелетий, сохраняя их в отличном состоянии. Но глобальное потепление может лишить нас возможности изучить эти артефакты", - заявил директор раскопок и глава организации Vindolanda Trust Эндрю Бирли.

Влажная земля защищает артефакты от кислорода. Таким образом старинные вещи хорошо сохраняются в почве. Но из-за глобального потепления земля становится сухой и появляются трещины, в которые попадает кислород. Он пагубно воздействует на хрупкие вещи из кожи, текстиля и дерева. Артефакты попросту начинают разлагаться.