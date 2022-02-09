https://news.day.az/world/1434273.html В Петербурге 19-летний грабитель напал на цветочный магазин - ВИДЕО
В Петербурге 19-летний грабитель напал на цветочный магазин - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге грабитель залетел в помещение, держа в руках нож и перцовку, после чего потребовал деньги. Только вот незадача - касса оказалась пустой, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Воришка расстроился, но решил не уходить с пустыми руками, поэтому попытался забрать букет. Не растерявшись, продавщица ударила преступника по голове этим же букетом. К сожалению, перед побегом злодей успел прыснуть из баллончика в лицо работницы.
Найти его особо труда не составило, разбойник задержан.
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