В Петербурге 19-летний грабитель напал на цветочный магазин

В Санкт-Петербурге грабитель залетел в помещение, держа в руках нож и перцовку, после чего потребовал деньги. Только вот незадача - касса оказалась пустой, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Воришка расстроился, но решил не уходить с пустыми руками, поэтому попытался забрать букет. Не растерявшись, продавщица ударила преступника по голове этим же букетом. К сожалению, перед побегом злодей успел прыснуть из баллончика в лицо работницы.

Найти его особо труда не составило, разбойник задержан.