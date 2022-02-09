Китай ударил по экономике США

Дефицит торгового баланса США по итогам 2021 года вырос на 27 процентов и составил 859,1 миллиарда долларов, поставив исторический рекорд, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2020 году и составил 676,7 миллиарда долларов. По итогам декабря дефицит баланса составил 80,7 миллиарда долларов, что на 1,8 процента больше, чем в ноябре. Такое увеличение показателя эксперты связывают с ростом импорта потребительских товаров. При этом данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения с 80,2 миллиарда долларов до 79,3 миллиарда долларов. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали дефицит в размере 83 миллиардов долларов.

На годовой показатель дефицита баланса повлияли и некоторые внешние факторы. В 2021 году США стали мировым лидером по импорту из КНР, и размер торгового дефицита был бы ощутимо ниже, если бы Китай полностью выполнил условия заключенного в 2020 году соглашения и увеличил импорт товаров из США. Договор завершил торговую войну между США и Китаем, которая длилась почти три года.

Удар со стороны Китая оказался достаточно сильным. По данным старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года Китай исполнил свои обязательства только на 60 процентов. Американские чиновники оказывают давление на китайскую сторону и обвиняют в провале сделки. Вместе с тем даже частичное исполнение обязательств позволило экспорту американских товаров в Китай вырасти на 36,9 процента. Поставки товаров из КНР в США увеличились только на 28,3 процента.

По мнению экспертов Национального бюро экономических исследований и Всемирного банка, торговая война не затормозила мировую экономику. Так, крупнейшие ненефтяные страны-экспортеры, кроме США и Китая, значительно увеличили свой экспорт.