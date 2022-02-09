В США заявили о невозможности искоренить коронавирус

Полностью искоренить коронавирусную инфекцию невозможно, но эпидемиологические ограничения в скором времени могут быть сняты. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы или будут иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID-19 ограничения скоро окажутся в прошлом", - подчеркнул Фаучи. При этом он отметил, что региональные службы здравоохранения могут возобновлять ограничительные меры в случае возникновения новых вспышек заболевания.

Американский эксперт также рассказал, что сроки ревакцинации от коронавируса должны зависеть от состояния здоровья каждого человека. "Если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет", - уточнил он.