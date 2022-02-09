В Германии паникуют из-за низких запасов газа

Представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность", - сообщили в министерстве.

По ее словам, в настоящий момент уровень заполненности газа немецких хранилищ составляет 35-36%. Представитель отметила, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.