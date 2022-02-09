В Испании создали тест, определяющий, нужна ли бустерная доза вакцины против ковида

Испанские ученые создали тест, который способен быстро определить, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса. Об этом сообщила в среду радиостанция Onda Cero, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, разработкой занимались два специалиста из Университетской больницы Канарских островов. Тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека и, таким образом, выявить, нужна ли ему бустерная доза вакцины против COVID-19.

Отмечается, что процедура заключается во введении в предплечье пациента раствора с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Это покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания при проведении теста составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 10 млн случаев заражения, свыше 94 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.