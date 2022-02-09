В крупном французском банке произошел сильный пожар - десятки пострадавших
Не менее 34 человек пострадали при пожаре, который произошел в типографии Банка Франции рядом с городом Клермон-Ферран в коммуне Шамальер, сообщает actu.fr со ссылкой на полицию департамента Пюи-де-Дом, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
10 из них госпитализированы. Среди пострадавших двое пожарных.
Пожар начался около 10:00 утра по местному времени в здании Банка Франции, где печатают банкноты. Причина возгорания в настоящее время не указывается. Прокуратура Клермон-Феррана ведет расследование.
387 сотрудников фабрики были эвакуированы в безопасное место, а жителям Шамальера было рекомендовано оставаться дома и держать окна закрытыми из-за густого дыма, вырывающегося из горящей фабрики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре