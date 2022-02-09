Жириновского подключили к ИВЛ

Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.

"Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания со ссылкой на источника, близкого к ЛДПР.

Других подробностей о состоянии парламентария собеседник портала не сообщил.

Источник РБК, в свою очередь, заявил, что состояние политика критическое.

"Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", - рассказал собеседник издания.

Ранее источник СМИ сообщили о госпитализации 75-летнего политика в Центральную клиническую больницу. При этом в самом учреждении отказались от комментариев.

Позднее стало известно, что у Жириновского омикрон-штамм COVID-19.