Британские СМИ опубликовали снимок Джонсона на вечеринке во время локдауна

Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь набирает обороты после того, как газета Mirror опубликовала фотографию с вечеринки в правительственной резиденции во время локдауна в декабре 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, издание утверждает, что снимок, на котором запечатлены три сотрудника правительства и сам Джонсон, сделали 15 декабря 2020 года. На нем один человек сидит с елочной мишурой на шее, на столе картофельные чипсы и открытая бутылка шампанского.

Газета пишет, что это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. Тогда в Лондоне действовали антиковидные ограничения, которые запрещали мероприятия с участием двух и более человек из разных семей. Это одна из вечеринок, которую сейчас расследует столичная полиция.

Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Ее результаты показали, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации документа в очередной раз отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.