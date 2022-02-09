Байден провел телефонный разговор с Макроном

Президент США Джо Байден провел в среду разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев.

Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром", - сказала она. "Я ожидаю, что он поговорит с целым рядом других европейских коллег в течение недели", - добавила представитель Белого дома.

Псаки при этом отметила, что Вашингтон пока не может дать оценку того, насколько, с точки зрения США, успешно прошла встреча французского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.