50% населения мира вакцинированы, но теперь возникла проблема

Половина мирового населения уже полностью вакцинирована от COVID-19, теперь встала проблема недоиспользования всей имеющейся вакцины.

Об этом заявила в среду по итогам неформальной встречи глав МИД и министров здравоохранения стран ЕС в Лионе (Франция) еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конфренции, которая транслировалась онлайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда", - заявила она.

"Это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. В частности, там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем", - добавила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что вопрос эффективного использования вакцин и активизации темпов вакцинации в Африке станет одной из главных тем саммита ЕС - Африканский союз, который пройдет на следующей неделе.

Логистические проблемы

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что его страна "поддерживает инициативу ЮНИСЕФ, который запустил в пилотном режиме проект, позволяющий странам, получившим вакцины, эффективно их использовать". Он добавил, что речь, в частности, идет о таких странах, как Бенин и Сьерра-Леоне.

Министр отметил, что в некоторых странах возникают проблемы, связанные с хранением и перевозкой вакцин, в ходе которой препараты портятся. "Я даже не могу представить себе, сложности, которые испытывают страны, у которых недостаточно эффективно развита санитарная служба. Вакцины необходимо хранить при низких температурах, их нужно перевозить с особой осторожностью, чтобы они не распались на компоненты", - сказал Веран, подчеркнув, что все "полученные вакцины должны быть использованы".

Европейская помощь

Кириакидес отметила, что Евросоюз с начала пандемии COVID-19 оказал помощь в сфере здравоохранения 130 странам мира на общую сумму €46 млрд. Почти €10 млрд из них пошли на поддержку стран Африки.

Она подчеркнула, что страны ЕС передали безвозмездно другим государствам мира 407 млн доз вакцин и экспортировали половину всей произведенной в странах ЕС вакцины.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 13 330 769 случаев заражения, умерли 337 390 человек.