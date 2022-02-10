https://news.day.az/world/1434361.html Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19
Власти все большего количества канадских провинций отменяют часть ограничений против коронавируса COVID-19 на фоне протестов, сообщает в среду Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Планы по отмене некоторых ограничений за последние дни озвучили власти Альберты, Саскачевана, Квебека и Острова Принца Эдуарда.
В частности, в Альберте отказались от вакцинационных паспортов, которые раньше были необходимы для посещения общественных мест. В конце месяца в Альберте откажутся от защитных масок.
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