https://news.day.az/world/1434364.html Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+
Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+
Турецкая оборонная компания Roketsan поставила Вооруженным силам страны десятки ракет типа K+. Об этом сообщил в Twitter глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Демир добавил к публикации видео с испытаний ракеты.
Глава Управления оборонпрома выразил уверенность в том, что поставки современных видов вооружения повысят потенциал сдерживания угроз.
Ракета K+ большой мощности может поражать объекты на расстоянии от 30 до 120 км.
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