Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+

Турецкая оборонная компания Roketsan поставила Вооруженным силам страны десятки ракет типа K+. Об этом сообщил в Twitter глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Демир добавил к публикации видео с испытаний ракеты.

Глава Управления оборонпрома выразил уверенность в том, что поставки современных видов вооружения повысят потенциал сдерживания угроз.

Ракета K+ большой мощности может поражать объекты на расстоянии от 30 до 120 км.