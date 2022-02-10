Число заразившихся коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 399 млн, а количество летальных исходов - 5,75 млн.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, в ВОЗ поступили сведения о 399 600 697 инфицированных и 5 757 562 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 893 613, летальных исходов - на 11 378.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 76 255 008. Далее следуют Индия (42 410 976), Бразилия (26 599 593), Франция (20 451 810) и Великобритания (17 932 807). Летальных исходов больше всего в США - 898 668, вторую строчку занимает Бразилия (632 621), третью - Индия (505 279). Далее следуют Россия (337 390) и Мексика (309 752).