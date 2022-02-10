Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире

Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили необходимость поддержания стабильности поставок энергоресурсов в мире, сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Оба лидера вновь подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире", - говорится в сообщении, распространенном по итогам разговора.

Кроме того, как отмечает канцелярия президента США, лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с Ближним Востоком и Европой. Они условились, что их команды будут продолжать тесно координироваться в ближайшие недели и месяцы.

Также Байден заверил в готовности поддерживать Саудовскую Аравию в ситуациях, когда та подвергается ударам со стороны йеменских мятежников-хуситов. Президент США также пообещал собеседнику, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Байден сообщил саудовскому королю о ходе переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранскому атому.