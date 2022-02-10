Половина населения мира привита от COVID

Половина жителей планеты полностью вакцинирована от коронавируса COVID-19, несмотря на неэффективное использование вакцин некоторыми государствами. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции в среду, 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда", - сказала представитель Еврокомиссии.

По ее словам, новая проблема особенно актуальна для африканских стран, где до сих пор низкий уровень иммунизации населения от COVID.

"Там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем", - уточнила Кириакидес.

Также еврокомиссар отметила, что с начала пандемии Евросоюз оказал помощь в сфере здравоохранения 130 странам мира на общую сумму 46 миллиардов евро, почти десять из которых пошли на поддержку стран Африки.

Кроме того, государства ЕС передали безвозмездно другим государствам мира 407 миллионов доз вакцин и экспортировали половину всей произведенной на территории сообщества вакцины.