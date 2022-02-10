Михаил Гусман о премьер-министре Португалии Антониу Коште в эфире "Эха Москвы"
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Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена премьер-министру Португалии Антониу Коште. 

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи.