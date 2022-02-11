Нефтегазовый гигант начнет прятать углерод

Австралийский производитель нефти и газа Santos приобрел сеть газовых хранилищ, в которых можно держать 100 миллионов тонн углекислого газа. Нефтегазовый гигант начнет прятать в них углерод в рамках запуска нового проекта. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Резервуары ранее использовались для хранения природного газа, однако теперь их адаптировали под углекислый, который компания намерена улавливать в рамках своего нового проекта Moomba. Речь идет о совместном предприятии с другим производителем газа Beach Energy, которое позволит улавливать 1,7 миллиона тонн углекислого газа каждый год - то есть мощности новоприобретенных хранилищ хватит почти на 60 лет. Первая закачка газа в резервуары планируется в 2024 году.

Компания Santos является одним крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. В компании заявили, что первоначально улавливание углерода будут использовать для сокращения выбросов в процессе добычи газа. Однако в долгосрочной перспективе в Santos надеются использовать технологию для производства "голубого водорода" - его получают из природного газа, а образующийся в процессе углекислый газ улавливают и хранят.

Технология улавливания и хранения углерода является критически важной для достижения мировых целей по сокращению выбросов. Достаточно взглянуть на текущие цены на углерод, чтобы понять, насколько ценными являются 100 миллионов хранящихся тонн углерода", - заявил генеральный директор Santos Кевин Галлахер.

За каждую тонну сохраненного углекислого газа Santos сможет получить одну углеродную квоту. Затем группа сможет продать их либо правительству, либо на частном рынке, что будет для нее выгоднее.

Критики скептически относятся к планам Santos, потому что часто проекты по улавливанию и хранению углерода не добиваются поставленных целей. Кроме того, улавливание углерода в проектах по добыче газа лишь приведет к увеличению выбросов. "Мы должны постепенно отказываться от газа, а не продлевать его добычу, аргументируя это тем, что можем улавливать небольшой процент выбросов CO2", - считает аналитик Полли Хемминг.

Технологию улавливания углерода на международном уровне поддерживают правительства и нефтяная промышленность. Например, недавно венчурный фонд миллиардера Билла Гейтса вложился в молодую компанию, которая разработала новую технологию для улавливания углекислого газа.