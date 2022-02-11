В Британии предложили стать «правителем» острова

В Британии предложили стать "монархом" небольшого острова Пил. Совет английского портового города Барроу начал кампанию по поиску правителя объекта недалеко от побережья графства Камбрия, сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С декабря 2021 года почти 200 человек со всего мира подали заявку на должность смотрителя острова площадью 20 гектаров. Победивший кандидат будет провозглашен королем или королевой. Церемония коронации включает в себя трон, меч и пиво, которое выльют на голову новоиспеченного "монарха".

В обязанности правителя острова будет входить содержание паба Ship Inn, который построили на Пиле 300 лет назад, а также уход за его окрестностями, управление туристическими походами, присмотр за туалетами и душевыми. Члены совета заявили, что ищут человека с опытом управления пабом, любовью к свежему воздуху, пиву и морским котикам.

"Основная задача смотрителя - сохранение красоты острова и его окружающей среды", - отметила специалистка по туристической экономике Сандра Бейнс. Она добавила, что многочисленные недостатки жизни на острове могут разочаровать тех, кто мечтает о роли "монарха". Совет планирует назначить смотрителя к апрелю. Помимо паба на острове располагается построенный в XIV веке замок. Раз в день к Пилу пришвартовываются два парома с туристами.