https://news.day.az/world/1434396.html Десятки спутников Starlink упали на Землю вскоре после запуска - ВИДЕО
Десятки спутников Starlink упали на Землю вскоре после запуска - ВИДЕО
Настоящий град, предположительно из спутников Илона Маска, заметили в небе над Пуэрто-Рико.
Эти огненные кометы - те самые аппараты Starlink, которые ранее SpaceX уже списал со счетов. Почти сразу после запуска они попали в мощный геомагнитный шторм и вышли из строя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Всего компания Маска заявляла о 40 повреждённых спутниках. Неизвестно точно, сколько именно из них устремились на Землю и достигли ли обломки поверхности нашей планеты.
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