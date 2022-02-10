Десятки спутников Starlink упали на Землю вскоре после запуска

Настоящий град, предположительно из спутников Илона Маска, заметили в небе над Пуэрто-Рико.

Эти огненные кометы - те самые аппараты Starlink, которые ранее SpaceX уже списал со счетов. Почти сразу после запуска они попали в мощный геомагнитный шторм и вышли из строя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всего компания Маска заявляла о 40 повреждённых спутниках. Неизвестно точно, сколько именно из них устремились на Землю и достигли ли обломки поверхности нашей планеты.