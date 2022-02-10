Нефть продолжает дорожать

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% - до 91,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 89,71 доллара.

В среду вечером Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 миллиона баррелей.

"Нефть торгуется с повышением после более сильного, чем ожидалось, сокращения запасов", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК позднее в четверг.