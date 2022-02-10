Выставка "Сикстинская капелла Микеланджело" добралась до Испании

Выставка "Сикстинская капелла Микеланджело", отправившаяся в кругосветное путешествие в 2015 году, добралась до Испании. Это почти полномасштабная реконструкция знаменитых фресок Микеланджело, хранящихся ныне в музеях Ватикана. Потолочные росписи Сикстинской капеллы были воспроизведены уникальным способом с использованием лицензированных фотографий в высоком разрешении и специальной техники печати, которая с точностью имитирует внешний вид оригиналов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Тобиас Лерман Матонте, куратор выставки: "Здесь вы найдете 34 фоторепродукций фресок Сикстинской капеллы. Разница в том, что в настоящую Сикстинскую капеллу на вход большая очередь, и вам даётся всего 15 минут, чтобы всё осмотреть, вокруг вас много людей, а самое главное - шедевры находятся на 20-метровой высоте над вашей головой. Здесь же вы можете увидеть эти шедевры в натуральную величину на расстоянии всего одного метра".

Посетители могут рассмотреть практически каждую деталь фресок, а в некоторых местах увидеть даже мазки кисти Микеланджело. Каждое изображение сопровождается объяснительными надписями, а для более подробного ознакомления с историей шедевра можно взять напрокат аудиогиды.