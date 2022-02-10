Европейцев особенно заботят здоровье, бедность и климат

Чего хотят от Евросоюза его граждане? Ответы на эти вопросы даёт исследование, призванное помочь Европейскому парламенту определить свои приоритеты, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Итак, жителей ЕС больше всего заботят: здравоохранение, бедность и изменение климата.

В связи с пандемией коронавируса, 42% европейцев ставят на главное место охрану здоровья населения.

По данным социологической службы Евробарометр, такое мнение сильнее всего в Португалии (72%). За ней следуют Кипр и Испания.

Италия, особенно пострадавшая от Covid-19, занимает четвёртое место.

Решающее значение для 40% европейцев имеет борьба с бедностью и социальной изоляцией. Больше всего ими обеспокоены Литва (57%), Венгрия и Франция.

39% опрошенных считают важнейшей проблемой изменение климата. Сильнее всего в этом убеждены в Швеции (63%), Нидерландах и Дании. Решать эту проблему особенно готовы те, кто помоложе.

Отношение к Европарламенту остается стабильным. Оно положительное у 36% респондентов. При этом наименьший интерес к высшему органу законодательной власти ЕС проявляют французы. Только 22% из них одобряют его деятельность.