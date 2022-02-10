Число зараженных COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 403 221 443, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 777 224 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 265 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 912 252.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 478 060, а число умерших от последствий заражения вирусом - 506 520.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 972 914 человек, из них скончался 635 421.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 743,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 801 человек, в Индии - 361, в Бразилии - 2 955.