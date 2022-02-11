Walt Disney получил рекордную выручку

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, завершила первый квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой и чистой прибылью свыше $1 млрд благодаря сильным показателям стримингового бизнеса и парков развлечений, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 1 января, составила $1,15 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $29 млн, или 2 центами на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль подскочила до $1,06 на акцию с 32 центов годом ранее.

Выручка выросла до $21,82 млрд с $16,25 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере 74 центов на акцию при выручке в $20,27 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося медиабизнесом и развлечениями, увеличилась на 15% - до $14,59 млрд, немного опередив консенсус-прогноз.

Рост обеспечил активный приток новых пользователей видеосервисов: число подписчиков сервиса Disney+ выросло за квартал на 11,8 млн и к концу первого финквартала достигло 129,8 млн. Общее число подписчиков всех стриминговых платформ компании, включая ESPN+ и Hulu, достигло 196,4 млн.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что количество подписчиков Disney+ составит 124,7 млн, общее число - 191,1 млн.

В сегменте, включающем в себя кинобизнес, выручка составила $2,43 млрд при прогнозе в $2,27 млрд. Выручку поддержал кассовый успех фильма "Человек-паук: Нет пути домой", спродюсированного совместно с Sony.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале взлетела более чем в два раза и составила $7,23 млрд. Показатель стал рекордным в истории компании и превысил консенсус-прогноз, составлявший $6,36 млрд.

Столь значительный рост объясняется возобновлением работы парков развлечений после завершения локдаунов, введенных для сдерживания пандемии.

Котировки акций Walt Disney на дополнительных торгах в четверг взлетели на 8%. Капитализация компании с начала года снизилась на 8%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период потерял 2%.