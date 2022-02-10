В Татарстане водитель дважды переехал женщину, не заметив ее сзади

В Зеленодольске пожилая женщина попала в больницу с ушибами, после того как побывала под колесами иномарки. Водитель, выезжая задом, не заметил пенсионерку, сбил ее и продолжал движение, пока не почувствовал неладное, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кадры неудачного выезда иномарки с парковки были сняты в среду, 9 февраля. На них видно, как кроссовер сдает задним ходом и сбивает пожилую женщину. Наехав на препятствие, 64-летний водитель Ford, прежде чем выйти из машины и убедиться в безопасности своих маневров, проехал по женщине дважды.

В результате происшествия 77-летняя пострадавшая была госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.