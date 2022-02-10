Армения отстала от Азербайджана в сфере военных реформ

Отсутствие концепции военной реформы препятствует возможности серьезных изменений в системе обороны. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал депутат фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"В этом плане Армения также отстала от ставшего традиционным врага, который с прошлого года начал процесс реформ в армии.

Министр обороны отмечает, что в ближайшее время они будут вынесены на обсуждение, однако, при этом добавляет, что у него пока есть оговорки по поводу разработанной концепции.

В Армении регулярно говорят о развитии военной промышленности, но руководителя у системы нет уже 1,3 года, отрасль оставлена в довольно странном статусе.

Обещания и заверения звучат красиво, но имеют мало общего с реальностью", - пишет Абрамян.