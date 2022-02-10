Следственный комитет Армении раскрыл случаи злоупотребления должностными полномочиями и мздоимства в управлении Военной полиции по Ширакской области, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно материалам дела, замначальника уголовного розыска Военной полиции по городу Гюмри, весной 2020 года согласился помочь одному из знакомых поступить на службу в обмен на определенную сумму денег.

При его посредничестве указанный гражданин был назначен в управление делопроизводства военной полиции по г. Гюмри за взятку в 1500 долларов (около 722 тысяч драмов).

Далее вышеупомянутый замначальника угрозыска, зная, что должность начальника остается вакантной, договорился со старшим офицером того же отделения посодействовать ему за взятку в 2 тысячи долларов (около 970 тысяч драмов). Замешанным во взятках лицам предъявлены обвинения по эпизодам уголовного кодекса, касающимся дачи и получения взятки.



