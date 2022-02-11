Билл Гейтс выпустит книгу о следующей пандемии

Миллиардер Билл Гейтс выпустит новую книгу, в которой расскажет, как не допустить появления новой пандемии, а также о том, каково это - стать объектом теорий заговора, сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что новая книга миллиардера будет называться "Как предотвратить следующую пандемию" и выйдет в мае 2022 года. Она будет опубликована издательством Knopf в США и издательством Penguin Random House в других странах. Гейтс рассказал, что в книге будут изложены "конкретные шаги для того, чтобы предотвратить будущие пандемии и улучшить систему здравоохранения по всему миру".

Основатель Microsoft также расскажет "о своих регулярных беседах" с лидерами общественного здравоохранения, среди которых значатся главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В своей работе Гейтс также поделится, каково быть в центре теорий заговора, которые возникли вскоре после появления COVID-19. Заговорщики утверждают, что миллиардер при помощи вакцинации "чипирует" людей.