США начали строить шестой «самый крутой» самолет в мире
Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося "самым крутым" самолетом в мире, рассказывает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что программное обеспечение, предназначенное для поддержки топливной системы самолета, уже проверено в цифровой среде. Издание пишет, что программа благодаря цифровизации B-21 Raider является образцовой с точки зрения своей стоимости и соблюдения заявленного графика выполнения работ.
Строительство шестого самолета началось несколько недель назад. The Drive допускает, что в воздух первый летный образец стратегического бомбардировщика может подняться уже в текущем году.
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