Российские фермеры о росте цен на продукты

Сельскохозяйственная отрасль исчерпала лимиты на льготные кредиты от государства, и Минсельхоз стал мотивировать фермеров обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить провала посевной кампании. Об этом рассказали "Коммерсанту" участники заседания с главой министерства Дмитрием Патрушевым. Аграрии предупредили, что в отсутствии льготного финансирования неизбежен рост цен на продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источников, ведомство намерено добиться от Минфина последующего рефинансирования этих кредитов - предоставить фермерам новые займы по льготной ставке до 5 процентов для закрытия старых, коммерческих. Кроме того, Минсельхоз задумал уменьшить субсидирование процентной ставки по новым льготным кредитам - на данный момент ведомство выплачивает банкам 80-100 процентов размера ключевой ставки ЦБ, но скоро эта цифра может сократиться до 70. Власти обсуждают также расширение лимитов на льготное кредитование в 2022 году - на повестке дня цифры в 10 миллиардов рублей, однако приоритет будет отдан только производителям зерна.

Гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко рассказал "Коммерсанту", что из-за регулярного повышения ключевой ставки ЦБ банки будут выдавать займы под 12-13 процентов, в то время как льготные кредиты в среднем предоставлялись под 4 процента. Вице-президент производителя индейки "Дамате" Андрей Григоращенко признался, что его компании уже пришлось перейти на займы по коммерческим ставкам, которые оказались в 2,5 раза больше льготных. Он подчеркнул, что в животноводческой отрасли установилась критическая ситуация. Без новых лимитов на льготные кредиты себестоимость производства мяса и молока вырастет более чем на 5 процентов, что скажется на конечной стоимости продуктов, заключил Григоращенко.

Кроме того, многие фермеры могут просто не получить кредиты даже по коммерческим ставкам, отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за непрерывных попыток государства сдержать цены на еду кредитные организации стали настороженно относиться к кредитованию аграрного сектора. Управляющий директор агентства "Национальные кредитные рейтинги" Дмитрий Орехов отмечает, что рефинансирование коммерческих может занять несколько лет, а фермерскому бизнесу присущ достаточно сложный финансовый цикл из-за сезонности и зависимости от урожая.