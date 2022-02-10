https://news.day.az/world/1434521.html В России задержали лжеполицейских разносящих наркотики по точкам - ВИДЕО
В России задержали лжеполицейских разносящих наркотики по точкам - ВИДЕО
В Екатеринбурге закладчики переодевались в полицейских, чтобы спокойно разносить наркотики по точкам, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
План был идеальный (нет), пока зоркие местные жители не заметили, как фейковые сотрудники что-то подкапывают под фонарями, да фотографируют. Бдительные бабульки вызвали настоящих полицейских.
У одного из закладчиков был жетон без номера, у второго его не было вовсе, так что конспираторов быстро запаковали.
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