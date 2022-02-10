В России задержали лжеполицейских разносящих наркотики по точкам

В Екатеринбурге закладчики переодевались в полицейских, чтобы спокойно разносить наркотики по точкам, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

План был идеальный (нет), пока зоркие местные жители не заметили, как фейковые сотрудники что-то подкапывают под фонарями, да фотографируют. Бдительные бабульки вызвали настоящих полицейских.

У одного из закладчиков был жетон без номера, у второго его не было вовсе, так что конспираторов быстро запаковали.