Пожар в аэропорту Шереметьево
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Пожар произошел на стоянке самолета в аэропорту Шереметьево. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, при зарядке бортовых аккумуляторов произошло короткое замыкание.

На данный момент пожар локализован. Никто не пострадал. Самолеты также не получили повреждений. 

Воздушная гавань работает в штатном режиме. 