https://news.day.az/world/1434535.html Пожар в аэропорту Шереметьево - ВИДЕО
Пожар в аэропорту Шереметьево - ВИДЕО
Пожар произошел на стоянке самолета в аэропорту Шереметьево.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, при зарядке бортовых аккумуляторов произошло короткое замыкание.
На данный момент пожар локализован. Никто не пострадал. Самолеты также не получили повреждений.
Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре