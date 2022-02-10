https://news.day.az/world/1434570.html Разгон акции протеста и 120 арестов в Веллингтоне - ВИДЕО
Разгон акции протеста и 120 арестов в Веллингтоне - ВИДЕО
В ходе разгона акции протеста против ковидных ограничений у стен новозеландского парламента арестованы 120 человек, двое стражей порядка получили травмы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Протестующие, прибывшие в Веллингтоне из разных регионов страны, последовав примеру канадских дальнобойщиков и назвали свое мероприятие "Конвой 2022".
В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения коронавируса.
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента, отметив, что далеко не все новозеландцы разделяют их точку зрения.
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