Столтенберг направил письмо Лаврову

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры по ситуации в Украине, военной транспарентности, снижению рисков и контролю над вооружениями, включая ядерное оружие. Об этом он заявил в четверг по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я направил письмо министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО", - заявил Столтенберг, фактически повторив все тезисы ответов США и НАТО на предложения России по европейской безопасности.

Столтенберг отметил, что он повторил свое предложение "России продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете Россия - НАТО, чтобы найти дипломатический путь вперед". Он добавил, что НАТО "готова выслушать обеспокоенности России", а также обсуждать "пути укрепления базовых принципов евробезопасности".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не объявлено.

После консультаций с США и НАТО глава МИД РФ направил свои предложения по вопросам европейской безопасности государствам Евросоюза.