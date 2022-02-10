https://news.day.az/world/1434631.html Принц Чарльз повторно заразился коронавирусом
Принц Чарльз повторно заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня утром у принца Уэльского оказался положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолировался", - говорится в публикации.
Отмечается, что Чарльз отменил все ранее запланированные мероприятия на четверг, 10 февраля.
Это второй раз, когда 73-летний принц заражается коронавирусом. До этого он болел весной 2020 года.
Днем ранее стало известно о положительном результате теста на COVID-19 у короля Испании Филиппа VI.
Также сообщалось о заражении инфекцией 81-летней королевы Дании Маргрете II. Она переносит болезнь в легкой форме.
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