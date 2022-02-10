Сосед с молотком напал на квартиру матери двоих детей в России

Жительница Кемерова, мать двоих детей, с ужасом ждет возвращения домой своего соседа, который несколько дней назад с молотком в руках атаковал ее квартиру. Женщина написала заявление, а теперь боится, что задержанный пьяница придет ей мстить, ведь, скорее всего, его отпустят уже суток через 15, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это не артхаусное кино, а реальность жителей кемеровской пятиэтажки. В три часа ночи разъяренный сосед с размаху бьет молотком в дверь, гневно выкрикивая угрозы.

В квартире находились двое испуганных детей, но взрослые боятся не меньше, поэтому выключили свет, затаились и просто стали снимать происходящее в надежде, что дебошир вскоре уйдет. Но он не собирался уходить.

Наутро количество ударов молотка можно посчитать по следам на дверях. Больше всего пострадало имущество Светланы, даже замок слетел. По словам хозяйки, это только малая доля странностей, которые в тот вечер творил сосед сверху

"Молоток у него сломался уже об мою дверь. Он тут орал, что он возьмет топор", - говорит Светлана.

С ее слов, Александр прославился неадекватным поведением на весь подъезд. Предполагает, что он злоупотребляет алкоголем или экспериментирует с наркотиками.

"Его, наверное, все боятся. Но когда его закрыли, половина соседей написали на него заявления, что он неоднократно всем мешает. На него уже внимания никто не обращает. Он сам себе там топает. Сам себе там долбит, гавкает и тому подобное", - говорит она.

Сейчас, по ее словам, у ее соседа какое-то обострение. Сотрудники МВД после жалоб местных жителей забирали нарушителя спокойствия уже несколько раз. Но обычно сразу же отпускали. После опасной выходки с молотком его задержали. Но другие жильцы дома сомневаются, что провокатор - Александр.

"Для меня странно, что человек 30 лет жил тихо и спокойно. Ни к кому не приходил, а сейчас вот так пришел", - говорит местная жительница Алена.

Она живет здесь больше 20 лет и раньше у нее не было никаких конфликтов с соседом. Зато, говорит, шум из квартиры Светланы слышала регулярно, да и в местных соцсетях жалуются на ее квартиру и строят предположения о том, что громкая музыка и кричащие дети вынудили несчастного Александра взяться за инструмент. Есть и неожиданные версии: ближайший сосед дебошира ночного конфликта не видел, но считает, что главное оружие героя видео вовсе не молоток, а отмычка.

Другие жители подъезда отказываются говорить - якобы на площадку не выходили, спали и ударов не слышали. Выглядит, как будто все и правда запуганы. Светлана, чья дверь пострадала от молотка, боится того дня, когда неадекватный сосед все-таки вернется в квартиру. А он тем временем ожидает решения суда, ведь, какой бы ни была причина, отвечать, как минимум за хулиганство и порчу чужого имущества, ему придется.