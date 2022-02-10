В Бельгии полиция научит школьников разгонять митинги

Полиция Бельгии организовала курс стажировок, в котором ознакомит школьников с буднями правоохранителей. В программе обучения также есть занятия по подавлению протестов, сообщает газета L'avenir, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для отработки мероприятий по разгону митингов старшеклассникам выдали специальное защитное снаряжение и обмундирование, вооружили щитами и дубинками, а затем строем отправили разгонять несанкционированный протест, который был организован сотрудниками полиции в рамках тренировки.

Такие мероприятия в ходе стажировки проходят раз в месяц в течение полугода. По замыслу организаторов, такая инициатива позволит познакомить школьников с ежедневной деятельностью сотрудников и научит действовать в стрессовых ситуациях.

"Это было не очень приятно, я испытала сильный стресс, но я смогла все сделать, все нормально", ー поделилась впечатлениями одна из участниц.

23 января демонстранты, вышедшие в столице Бельгии Брюсселе на марш за свободу, призвали к отставке правительства за нарушение конституции. По мнению большинства граждан, властям королевства необходимо подать в отставку, а в стране следует провести внеочередные выборы, пояснили участники демонстрации.