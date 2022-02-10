Евросоюз помогает вакцинировать Африку

В борьбе с пандемией Африка далека от победы. Лишь 11% её населения полностью привито от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, континенту необходимо увеличить масштабы вакцинации в 6 раз, чтобы к середине года достичь 70-процентной цели. Этот вопрос будет стоять на повестке дня переговоров, когда на следующей неделе лидеры Евросоюза и африканских стран встретятся в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс,

Спецпосланник ВОЗ по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 нигерийка Айоаде Алакия назвала ряд препятствий на этом пути:

"Нам нужно больше вакцин, но в первую очередь возникает проблема с их поставками. Страны с высоким уровнем дохода должны добиться того, чтобы мы могли получать нужные нам дозы. Это также проблема охраны общественного здоровья, нам необходимо укреплять наши системы здравоохранения. У фармацевтических компаний должно быть заморожено право на интеллектуальную собственность. Единственный способ, которым мы можем обеспечить справедливость и спасти жизни наших людей, - это самим, у себя, производить и выпускать вакцины, диагностические и терапевтические средства".

Требование отменить права интеллектуальной собственности на вакцины и другие жизненно важные медикаменты поддерживают многие страны мира, международные эксперты, неправительственные организации, а также члены Европарламента, в том числе социал-демократ из Германии Удо Буллманн.

"Всё, что нужно сделать, должно быть сделано. Мы можем предоставить свои патенты нашим странам-партнёрам, если они в состоянии наладить собственное производство вакцин. Но и в этом им нужно помочь. А права собственности, в конце концов, не более важны, чем спасение жизней".

Европейская комиссия и несколько западных правительств до сих пор отказывались отменить авторские права на средства от коронавируса, что может ослабить стимулы к исследованиям и производству. Они утверждают, что лучше продавать африканским странам лицензии по доступной им цене, инвестировать в их предприятия, подобные тому, которое в эту среду посетила в Сенегале председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также совместно использовать полученную продукцию.

На сегодняшний день Африка получила около 600 миллионов доз, четверть из которых поступила из ЕС.