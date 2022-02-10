Рекордная инфляция привела к резкому росту бедности в Британии

Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. О том, что страна столкнулась с резким ростом бедности, свидетельствуют данные Национального института экономических и социальных исследований, сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardiian.

Основная причина роста бедности - рекордная за последние годы инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги. Более того, прогнозируется, что число нищих граждан весной 2022 года может подскочить на 30 процентов, до миллиона человек, так как с апреля 2022 года размер страховых взносов повысится на 1,25 процентных пункта.

"Правительство решило ужесточить в первую очередь налогово-бюджетную политику, оставив денежно-кредитную политику отставать от инфляционной волны. Такая последовательность действий в корне неверна", - считает руководитель Национального института экономических и социальных исследований Джагджита Чадха. Он призвал министров пересмотреть повышение взносов и вернуть меры поддержки населения в связи с пандемией коронавируса, а также увеличить государственные расходы в новом бюджетном прогнозе, который будет представлен 23 марта. По мнению Чадха, увеличение госрасходов поможет осуществлять больше инвестиций и позволит государственным органам справиться с высокой инфляцией.

В своем докладе институт также пересмотрел прогноз инфляции. Ожидается, что ситуация с ее ростом будет усугубляться. Показатель достигнет своего максимума в семь процентов к июню, прежде чем вернуться к целевому показателю в два процента в 2024 году.