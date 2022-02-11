"Мы больше не увидим чистого неба"

Американский астроном и старший сотрудник Национальной оптической астрономической обсерватории (National Optical Astronomy Observatory) Конни Уолкер рассказала РЕН-ТВ, почему астрофизики ополчились против спутников Илона Маска, передает Day.Az.

"В первую очередь, хочу отметить, что спутники на самом деле представляют большую ценность для человечества. Тем не менее, доказано, что они и вредят тоже, не только астрономии и науке, но и людям", - подчеркнула специалист.

По ее словам, люди больше не увидят такого чистого неба, как раньше.

"Оно, конечно, и не было никогда идеально чистым из-за отражения света, но тем не менее. При этом того чистого неба, что у нас было до первого запуска спутника Starlink, уже не будет", - считает астроном.

Вместе с тем, она добавила, что есть в этой проблемной теме и положительные моменты. Например, что острым вопросом занялось государство.

"Хорошо, что теперь не только несколько человек пытаются бороться с данной проблемой - теперь и государство старается советовать компаниям, как лучше действовать. Мы не хотим надавить, но стремимся показать, что действительно есть заинтересованные люди в решении данного вопроса", - подчеркнула Конни Уолкер.

По ее словам, просто убрать SpaceX - не выход.

"Мы пробовали множество вариантов. Но просто убрать SpaceX тоже не выход. Вместе с компанией будут уничтожены важнейшие данные, которые собрали спутники Илона Маска. Никогда не знаешь, какие данные окажутся наиболее важными для науки", - уверена она.

Астроном также отметила, что людям нужно учиться работать со спутниками, просчитывать их траекторию.

"Со спутниками следует учиться работать. Нужно просчитывать их траекторию, но их так много. Одновременно их может быть пять тысяч, они создают тень, которая может мешать увидеть различные объекты в небе. Это интересная загадка для ученых, но в то же время это и опасность для нас. Поэтому так важно инженерам и астрономам работать вместе, а не соперничать", - заключила Конни Уолкер.