Турецкая армия успешно атакует террористов

Вооруженные силы Турции с начала текущего года в рамках 18 операций в регионе нейтрализовали 316 боевиков террористических организаций. Об этом сообщила на брифинге в Анкаре официальный представитель пресс-службы Минобороны Турции майор Пынар Кара, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По ее словам, в целом с 24 июля 2015 года (когда начался новый этап борьбы с терроризмом - ред.) по сегодняшний день в регионе, в том числе на севере Ирака и Сирии, нейтрализовано 33 584 террориста.

Кара подчеркнула, что благодаря операциям "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и "Весенний щит" удалось в значительной степени предотвратить террористическую угрозу Турции, исходящую с севера Сирии.

Она напомнила, что благодаря усилиями ВС Турции в ряде районов Сирии была обеспечена безопасность, и это позволило более миллиону сирийцев на добровольной основе вернуться на свои земли. Причем более 470 тыс. из них разместились в Идлибской зоне деэскалации.

Турция прилагает активные усилия для скорейшего и полного прекращения гуманитарного кризиса в Сирии, подчеркнула представитель оборонного ведомства.

По ее словам, преградой на пути безопасности в Сирии остаются террористы YPG (сирийское крыло РПК), орудующие также в районах Таль-Рыфат, Мюнбич и к востоку от реки Евфрат. "С начала года террористической организацией было совершено 102 нападения на сирийские районы, подконтрольные ВС Турции. Усилиями турецкого спецназа нейтрализованы 272 террориста. Турция будет и впредь поддерживать сирийцев и бороться с террористами, в том числе РПК/YPG, которые пытаются под видом борьбы с ИГ легитимизировать свою деятельность в глазах международного сообщества", - сказала Кара.

ВС Турции продолжают борьбу с террористическими образованиями в регионе, стоя на страже мира и безопасности населения, подчеркнула она.