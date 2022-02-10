В России из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва. На месте работают оперативные службы, сообщили в четверг в пресс-службе авиаузла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуация произведена в 18:58 в связи с подозрением на ЧС (угроза взрыва). В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, были задержаны два рейса. Один во Внуково, второй - в Пулково.

Позднее там сообщили, что работа аэропорта восстановлена. На входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен муляж взрывного устройства.

"По ситуации в аэропорту: на входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен подозрительный предмет, запрещенный к воздушной перевозке муляж взрывного устройства. Вокзал был эвакуирован, на место вызваны оперативные службы. В данный момент работа вокзала восстановлена", - сообщили в пресс-службе.