Эрдоган поблагодарил врачей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вылечился от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Результаты тестов за последние два дня были отрицательными. Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые поддерживали нас своими молитвами и добрыми посланиями со всех краев страны и мира", - написал он.

Эрдоган также поблагодарил врачей. "Я хотел бы поблагодарить нашу медицинскую команду за внимательное наблюдение за течением болезни", - добавил он.

Ранее агентство "Анадолу" со ссылкой на лечащего врача Эрдогана сообщило об отрицательном тесте.

Напомним, что в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".