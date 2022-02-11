В России предсказали спад заболеваемости COVID-19

Россия на прошлой неделе вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и на данный момент происходит спад числа заболевших. Об этом в беседе с ТАСС рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, передает Day.Az.

"Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным - это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато", - сказал он.

По данным медицинских офисов ДНКОМ в 20 российских регионах, процент положительных ПЦР-тестов начал снижаться на неделе с 31 января по 6 февраля, составив 24% в сравнении с 32% за период с 24 по 30 января.