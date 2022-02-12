Названа главная особенность пандемии коронавируса

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко заявил, что для завершения пандемии коронавируса недостаточно вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиты. У COVID-19 немного другое сочетание факторов - прививка и созданный коллективный иммунитет", - сказал он URA.RU.

Специалист объяснил, что в будущем могут появиться новые штаммы, их совокупность и приведет к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам. В этом случае в сочетании с вакциной получится победить пандемию.

Также Бутенко отметил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире еще не было.

"Миллионы заболевших - никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917-1918 годах, после Первой мировой войны. Были эпидемии Эбола, Зика, Чикунгунья, лихорадки Западного Нила в США и в Европе, но такого ничего похожего не было", - заключил он.