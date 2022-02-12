Крупнейшая в Австралии компания, продающая газ и энергию, AGL Energy Ltd. остановит работу двух гигантских угольных электростанций в стране на несколько лет раньше запланированного срока. Австралийский гигант задумал отказаться от угля в пользу водорода - именно его будут производить на предприятиях после перепрофилирования. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприятие Bayswater в штате Новый Южный Уэльс будет закрыто к 2033 году, на два года раньше, чем планировалось ранее, а работу на Loy Yang A в штате Виктория прекратят к 2045 году вместо 2048-го. Два объекта являются крупными источниками загрязнения воздуха. В 2019-2020-х годах они выбросили 31 миллион тонн углекислого газа - почти десять процентов всех зарегистрированных вредных выбросов в Австралии.

AGL даже рассмотрит возможность закрытия станций Bayswater и Loy Yang A еще раньше - в 2030 и 2040 году соответственно. "Более ранние сроки смогут оказаться реальными, если рынок в целом будет развиваться так, как это возможно. Мы будем рассматривать такую возможность каждый год", - рассказал генеральный директор компании Грэм Хант. Он подчеркнул, что пока что для обеспечения надежного энергоснабжения две гигантские станции необходимы.

Экоактивисты считают, что компании следовало установить более смелый график закрытия станций. "Уголь - самая большая угроза для климата в будущем, а также ужасное финансовое вложение, о чем свидетельствует падение курса акций и репутации AGL", - заявил Гленн Уокер из организации Greenpeace.

После закрытия угольных площадок предприятия Bayswater и Loy Yang A будут объединены в компанию под названием Accel Energy. Accel планирует достичь нулевого уровня выбросов от своих генерирующих объектов к 2047 году. Угольные станции будут перепрофилированы в энергетические центры с низким уровнем выброса углерода - в частности, на них будут производить водород.

В 2021 году стоимость компании AGL упала почти вдвое сразу по двум причинам. На ней сказались падение стоимости возобновляемых источников энергии, которое снизило цены на электроэнергию, а также снижение интереса инвесторов к компаниям, загрязняющим окружающую среду.

Угольные электростанции в Австралии планируют закрыть, тогда как в Европе их мощности увеличивают, чтобы избежать дефицита электроэнергии. Например, власти Франции временно позволили угольным площадкам сжигать больше угля во избежание энергокризиса.